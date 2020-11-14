Владимир Путин утвердил план обороны России на 2021–2025 годы

Указ вступает в силу со дня его подписания – 13 ноября. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал документ о введении в действие плана обороны страны на 2021-2025 годы. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно документу, план обороны России на 2021-2025 годы вступает в силу 1 января 2021 года.

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«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ пописан «в целях осуществления мероприятий в области обороны». Документ вступает в силу со дня его подписания – 13 ноября. Содержание плана засекречено.

Добавим, что первый в истории план обороны России был утверждён в январе 2013 года. Предыдущий такой документ начал действовать 1 января 2016 года (принят в ноябре 2015). Срок его действия был ограничен 2020 годом.