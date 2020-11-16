Новый глава Минтранса РФ Виталий Савельев сдал положительный тест на COVID-19

Виталий Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября. Фото: с сайта Минтранса РФ

Министр транспорта РФ Виталий Савельев ушёл на самоизоляцию после сдачи теста на коронавирус. Его обязанности временно будет исполнять первый замминистра Александр Нерадько.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса, тест на COVID-19, сданный министром, показал положительный результат.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщала «Областная газета», Виталий Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября. До этого с марта 2009 года возглавлял ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».

На посту министра он сменил Евгения Дитриха.

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