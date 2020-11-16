Новый глава Минтранса РФ Виталий Савельев сдал положительный тест на COVID-19

Министр транспорта РФ Виталий Савельев ушёл на самоизоляцию после сдачи теста на коронавирус. Его обязанности временно будет исполнять первый замминистра Александр Нерадько.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса, тест на COVID-19, сданный министром, показал положительный результат.
«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, как сообщала «Областная газета», Виталий Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября. До этого с марта 2009 года возглавлял ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
На посту министра он сменил Евгения Дитриха.
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