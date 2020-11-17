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17 ноября 2020, 14:02

Все уставные суды в регионах могут упразднить до 2023 года

Конституция и суд

Ранее Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы. Документ дополнили поправками. Фото: Галина Соловьёва

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил упразднение всех конституционных судов субъектов РФ. Это должно произойти до 1 января 2023 года.

Ранее Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы. Документ был принят в первом чтении. Ко второму - в него внесли поправки, в том числе о ликвидации конституционных судов.

С инициативой выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Поправки внесены на рассмотрение депутатов. Ожидается, что их рассмотрят сегодня, 17 ноября.

"До 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются. Субъекты РФ вправе принять решение о создании конституционных советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации", - говорится в утверждённых комитетом поправках.

В случае принятия поправок и со дня вступления в силу Федерального конституционного закона уставные суды в регионах должны перестать принимать новые дела к производству. Новых судей назначать не будут. Решения по уже рассматриваемым делам должны быть приняты до 2023 года. Действующим судьям конституционных судов в регионах сохранят гарантии, в том числе материальное и социальное обеспечение.

Добавим, что председателем Уставного суда Свердловской области с 2010 года является Вадим Пантелеев. В состав суда также входят три его заместителя - Наталья Крисько, Роман Тараборин, Антон Казанцев.

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Вадим Пантелеев "Устав Свердловской области – один из наиболее прогрессивных и демократичных".

Сюжет

Путинская конституция
Рассказываем о том, как идёт работа над документом и на что могут повлиять те или иные поправки.

Областная газета Свердловской области

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