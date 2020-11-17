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17 ноября 2020, 21:40

Стала известна новая должность Николая Цуканова

Николай Цуканов

Новая должность Николая Цуканова не разглашалась вплоть до 17 ноября. Фото: Владимир Мартьянов.

Бывший полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов получил должность старшего вице-президента "Ростелекома". На новом посту он будет отвечать за проекты, связанные с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Николая Цуканова с должности полпреда главы государства в УрФО 9 ноября. На его место был назначен глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Новая должность Николая Цуканова не разглашалась вплоть до сегодняшнего дня - сообщение о его назначении опубликовала пресс-служба компании "Ростелеком".

Николай Цуканов родился 22 марта 1965 года в посёлке Липово Гусевского района Калининградской области. В 1999 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. Трудовую деятельность начал в 1983 году на должности газоэлектросварщика на заводе "Микродвигатель".

С 2000 по 2005 год проживал в Москве, где трудился юристом научно-технического центра "Техинвестмед". В 2005 году вернулся в Калининградскую область, где начал работать главой Гусевского муниципального района. В 2010 году стал губернатором Калининградской области. На этом посту находился до 2016 года, когда глава государства назначил его полпредом Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2017 года являлся помощником Президента России.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Женат, имеет двоих детей.

Областная газета Свердловской области

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