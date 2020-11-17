Госдума РФ поддержала законопроект о порядке лишения экс-президентов неприкосновенности

Отрешение главы государства от его должности или лишение бывшего президента неприкосновенности может произойти только в случае выдвижения обвинения в госизмене или в совершении другого тяжкого преступления. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности бывших президентов страны, который был разработан в соответствие с обновлённой Конституцией. Отрешение главы государства от его должности или лишение бывшего президента неприкосновенности может произойти только в случае выдвижения обвинения в госизмене или в совершении другого тяжкого преступления.

Согласно проекту документа, размещённого на сайте Госдумы, обвинение должно быть подтверждено соответствующим заключением Верховного Суда РФ и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. При этом решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении экс-президента неприкосновенности должны быть приняты 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее 1/3 членов нижней палаты.

По действующему законодательству, бывшего главу государства можно лишить неприкосновенности после возбуждения уголовного дела о совершении тяжких преступлений в период исполнения президентских полномочий. Соответствующую процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета и направить соответствующий документ в Госдуму РФ.

Напомним, что бывшему главе государства и членам его семьи будут предоставлены следующие гарантии:

они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности;

их не могут задержать или арестовать;

их не могут подвергнуть личному досмотру или обыску;

жилые и служебные помещения, занимаемые экс-президентом, его средства связи, транспортные средства, принадлежащие ему документы и багаж также обладают неприкосновенностью.

Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества", - заявил Павел Крашенинников.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о порядке формирования Совета Федерации и о статусе сенатора и депутата. Согласно поправкам, после ухода с поста глава государства сможет получить статус сенатора пожизненно.

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