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18 ноября 2020, 09:45

В Госдуму внесён законопроект о новых президентских сроках

Законопроект позволяет действующему Президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Законопроект позволяет действующему Президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Фото: пресс-служба Кремля

В Государственную думу РФ внесён законопроект, позволяющий действующему Президенту страны Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Проект закона внесли сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Текст соответствующего документа размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроектом ограничивается число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность главы государства. Правило не применяется к Президенту России, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции.

Фото: скриншот выдержки их документа

Кроме того, законопроектом вводятся дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Так, Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом.

Напомним, ранее 10 марта заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова выступила в Госдуме с инициативой об отмене ограничения на число президентских сроков в России.

Глава государства в ходе выступления в нижней палате поддержал инициативу при условии её рассмотрения Конституционным судом РФ.

17 ноября Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности бывших президентов страны, который был разработан в соответствии с обновлённой Конституцией.

Областная газета Свердловской области

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