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18 ноября 2020, 14:58

Глава Республики Мордовия подал в отставку

Владимир Волков

Владимир Волков возглавляет регион с 2012 года. Фото: официальный портал органов госвласти Республики Мордовия

Глава Республики Мордовия Владимир Волков обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Глава региона объяснил своё решение тем, что "время идёт" и "нужно давать дорогу молодым".

Владимир Волков поблагодарил жителей, товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике. Он также отметил, что главой было работать ответсвенно и интересно.

"За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития  родной республики - в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению ЧМ-2018. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне", - говорится в обращении главы Мордовии на официальном портале органов госвласти республики.

Напомним, что Владимир Волков являлся главой региона с 2012 года. До этого он несколько лет возглавлял республиканское правительство. В 2017 году Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Владимира Волкова и назначил его врио главы. В сентябре того же года Волков был избран главой Мордовии, получив более 89% голосов.

Областная газета Свердловской области

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