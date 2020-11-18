Владимир Путин назначил врио глав Белгородской области и Республики Мордовия. Фото: пресс-служба Кремля.

Назначены временно исполняющие обязанности главы Республики Мордовия и губернатора Белгородской области. Соответствующие указы подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, на должность врио губернатора Белгородской области назначен Вячеслав Гладков. Отметим, что бывший глава Белгородской области Евгения Савченко занимал данный пост почти 27 лет. Владимир Путин принял его отставку 22 сентября.

Другим указом Президент принял отставку действующего главы Республики Мордовия Владимира Волкова и назначил временно исполняющим его обязанности Артёма Здунова. Как сообщала ранее сегодня "Облгазета", Владимир Волков обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Он объяснил своё решение тем, что "время идёт" и "нужно давать дорогу молодым".

Оба новых региональных руководителя являются выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, называемой "школой губернаторов".

Документы уже вступили в силу. Публикуем текст указов, размещённых на сайте Кремля:

Фото: сайт Кремля

Евгений Савченко был назначен главой администрации Белгородской области в декабре 1993 года, после чего многократно переизбирался на этот пост. Пять лет он также был одним из членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Является доктором экономических наук, членом-корреспондентом Российской академии сельскохозяйственных наук.

Владимир Волков являлся главой региона с 2012 года. До этого он несколько лет возглавлял республиканское правительство. В 2017 году Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Владимира Волкова и назначил его врио главы. В сентябре того же года Волков был избран главой Мордовии, получив более 89% голосов.