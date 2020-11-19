Учреждается пожизненное сенаторство

Приведению законодательства страны в соответствие с поправками к Конституции посвящена значительная часть пленарных заседаний Госдумы нынешней осенью Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума продолжает работать над приведением законодательства страны в соответствие с поправками в Конституцию России, одобренными в 2020 году на общероссийском голосовании.

На этой неделе в первом чтении был принят законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Согласно этому документу, кроме представителей от законодательных и исполнительных органов власти 85 субъектов Российской Федерации, в состав верхней палаты парламента страны могут входить ещё до 30 сенаторов – представителей РФ, причём часть из них (не более семи) – пожизненно. Оговорено, что правом на пожизненное пребывание в сенаторском кресле теперь будут обладать бывшие главы государства.

Законопроектом предусмотрено, что сенаторы – представители РФ назначаться в Совет Федерации будут президентским указом сроком на шесть лет или пожизненно, причём назначение сенаторов является не обязанностью, а правом главы государства, которым он может воспользоваться по своему усмотрению в любое время.

Документом определено также, что глава государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока полномочий либо досрочно, сможет стать сенатором пожизненно. Для этого необходимо подать заявление в Совет Федерации. Сделать это можно в течение трёх месяцев с момента прекращения исполнения обязанностей Президента России.

Кстати В Госдуму России на этой неделе сенатором Андреем Клишасом и депутатами Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой был внесён ещё один важнейший документ, который позволит Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру для избрания на высший государственный пост по окончании нынешнего срока пребывания в должности. К рассмотрению этого документа депутаты намерены приступить в ближайшее время. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания. Напомним, что при принятии поправок к Конституции страны участники всенародного голосования высказались за то, чтобы положение Основного закона об ограничении возможности одному лицу избираться Президентом РФ лишь двумя сроками без уточнения – «подряд», не распространялось на ныне действующего главу государства.

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