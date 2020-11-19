Стала известна новая должность бывшего министра транспорта РФ

Он будет занимать эту должность ближайшие 5 лет. Фото: пресс-служба Кремля.

Новым гендиректором "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) избран бывший министр транспорта России Евгений Дитрих. Он будет занимать эту должность ближайшие 5 лет.

Об утверждении экс-главы Минтранспорта на новую должность сообщил ТАСС.

"Прекратить полномочия генерального директора ПАО "ГТЛК" Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 года. Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на 5 лет", - говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

Избрать Евгения Дитриха на эту должность рекомендовало Правительство РФ.

Напомним, Владимир Путин подписал документы об освобождении от должности трёх федеральных министров, среди которых был Евгений Дитрих. На его должность утвердили главу ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" Виталия Савельева.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что бывший полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, который также был освобождён от своей должности указом главы государства, занял пост старшего вице-президента Ростелекома.