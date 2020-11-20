Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Согласно указу, функции Роспечати и Россвязи переданы Минцифры РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Функции этих ведомств переданы Минцифры РФ.

Решение принято в целях совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сокращения административных барьеров и оптимизации полномочий и численности федеральных госслужащих.

"Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, Минцифры становится правопреемником упраздняемых ведомств, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить численность Минцифры РФ, а также обеспечить решение возникаемых организационных, финансовых и материально-технических вопросов.

Добавим, что Россвязь и Роспечать – подведомственные агентства Минцифры России. В министерстве уже заявили, что сотрудники упраздняемых ведомств смогут продолжить работать под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства. Глава Роспечати Михаил Сеславинский так прокомментировал упразднение ведомства в своём Facebook: "Указом Президента России в рамках реформы госаппарата функции Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям передаются Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман "Страстной бульвар, 5". Здесь прожита целая жизнь - интересная и эмоционально насыщенная. Надеюсь, что наше здание было гостеприимным домом для многих руководителей СМИ, общественных организаций, издательств и журналистов".

Напомним, что на этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести реформу системы управления за три месяца. После этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил газете "Известия" о возможности сокращения в ближайшее время Россвязи и Роспечати.

Указ "О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций" опубликован на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня подписания Президентом России.

Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля