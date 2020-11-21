Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций до 31 декабря 2021 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций до 31 декабря 2021 года. Указ главы государства «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономические мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года»,— говорится в тексте документа.

Фото: Скринщот документа

Обеспечить меры, необходимые для реализации указа, поручено Правительству РФ. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, отдельные экономические ограничения начали действовать с 6 августа 2014 года. Данные меры введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами, после того, как Крым вошел в состав РФ.

Контрасанкции продлеваются российскими властями ежегодно. Указ о продлении ответных мер до 31 декабря 2020 был подписан в июне 2019 года.