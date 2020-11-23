Михаил Мишустин рассказал, какие институты развития подвергнутся оптимизации

Михаил Мишустин подчеркнул, что эти изменения позволят сделать институты развития более эффективными и полноценно задействовать их в реализации нацпроектов. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил о проведении оптимизации институтов развития. По его словам, восемь институтов будут ликвидированы.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас в России существует 40 действующих институтов развития, которые создавались для решения конкретных задач. Однако анализ показал, что их деятельность сегодня слабо связана с национальными целями развития, а функции отдельных институтов пересекаются с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями.

Согласно информации на сайте кабмина, оптимизация институтов развития будет происходить следующим образом:

На базе ВЭБ.РФ будет создан крупный инвестиционный блок, под управление которого перейдут Роснано, ЭКСАР, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, "Сколково", а также фонды инфраструктурных и образовательных программ, содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и развития промышленности;

Росинфокоминвест, Российский фонд развития информационных технологий, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентство по технологическому развитию, Фонд развития моногородов и АО "Особые экономические зоны" будут ликвидированы, а их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти;

ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" объединятся в Единую лизинговую компанию, на основе МСП Банка и Банка "ДОМ.РФ" будет создан Универсальный банк, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонд содействия реформированию ЖКХ объединятся в Фонд содействия реформированию ЖКХ, к Российскому фонду фундаментальных исследований присоединится Российский научный фонд, а Российская венчурная компания перейдёт под управление Российского фонда прямых инвестиций;

Ростех, Росавтодор, Росатом, Россельхозбанк, Роскосмос, Росагролизинг, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", "ДОМ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа будут сохранены, а АО "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму.

Михаил Мишустин подчеркнул, что эти изменения позволят сделать институты развития более эффективными и полноценно задействовать их в реализации нацпроектов.

Напомним, 16 ноября Михаил Мишустин предложил провести реформу системы управления в период с 1 января по 1 апреля 2021 года. Как заявил председатель правительства, оптимизация штата госслужащих будет осуществляться за счёт вакантных мест.

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