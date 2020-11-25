Темы дня

Политика / Политика в России
25 ноября 2020, 19:01

Госдума РФ окончательно утвердила законопроект о новом статусе Госсовета

Закон

Документ также определяет новые функции, задачи и принципы деятельности Госсовета. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты нижней палаты парламента в окончательном, третьем чтении приняли проект закона об утверждении Государственного совета в статусе конституционного государственного органа. Документ также определяет новые функции, задачи и принципы деятельности Госсовета.

Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщала «Областная газета», председателем Государственного Совета является Президент России. В состав госоргана войдут председатели Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента, а также главы регионов.

"Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплён в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учётом их мнения. Госсовет – это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов", - передаёт слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, Госсовет предоставляет возможность для взаимодействия и поиска решений вместе с избранными губернаторами. При этом основная задача Государственного совета останется прежней - это содействие Президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти.

Согласно документу, Госсовет будет принимать участие в разработке целей внутренней и внешней политики, стратегических задач, а также формировании госполитики в сфере социально-экономического развития.

Читайте также:

Павел Крашенинников представил Госдуме три важных законопроекта в развитие поправок в Конституции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.11.2020, 19:01 / Политика
Госдума РФ окончательно утвердила законопроект о новом статусе Госсовета
25.11.2020, 18:02 / Общество
Россияне смогут узнавать результаты теста на коронавирус через портал Госуслуг
25.11.2020, 17:43 / Экономика
В Свердловской области объём налоговых льгот в 2020 году превысил 17 миллиардов
25.11.2020, 16:53 / Общество
В Екатеринбурге начали устанавливать главную ёлку
25.11.2020, 16:45 / Общество
Указ губернатора Свердловской области о перегородках в такси изменён после вмешательства прокуратуры