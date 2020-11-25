Госдума РФ окончательно утвердила законопроект о новом статусе Госсовета

Документ также определяет новые функции, задачи и принципы деятельности Госсовета. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты нижней палаты парламента в окончательном, третьем чтении приняли проект закона об утверждении Государственного совета в статусе конституционного государственного органа. Документ также определяет новые функции, задачи и принципы деятельности Госсовета.

Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщала «Областная газета», председателем Государственного Совета является Президент России. В состав госоргана войдут председатели Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента, а также главы регионов.

"Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплён в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учётом их мнения. Госсовет – это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов", - передаёт слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, Госсовет предоставляет возможность для взаимодействия и поиска решений вместе с избранными губернаторами. При этом основная задача Государственного совета останется прежней - это содействие Президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти.

Согласно документу, Госсовет будет принимать участие в разработке целей внутренней и внешней политики, стратегических задач, а также формировании госполитики в сфере социально-экономического развития.

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