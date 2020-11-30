На этой неделе Владимир Путин прилетит в УрФО

Сопровождать Владимира Путина в поездке в Тюменскую область будет, в том числе полпред Президента в УрФО Владимир Якушев. Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле подтвердили, что первый день зимы Президент РФ Владимир Путин проведёт в Уральском федеральном округе. У главы государства запланировано совещание в Тобольске по развитию нефтегазохимической отрасли.

1 декабря Владимир Путин также встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором и осмотрит предприятие "Запсибнефтехим". Сопровождать лидера РФ будет в том числе назначенный в ноябре полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Завтра Владимир Путин будет находиться в Тобольске, заниматься он будет вопросами нефтегазохимии. Состоится большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, что поездка Президента РФ в УрФО планировалась и в октябре этого года. Владимир Путин мог приехать в Екатеринбург и провести заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Однако 16 сентября стало известно о переносе форума "Россия - спортивная держава" на неопределённый срок, в связи с чем визит главы государства в уральскую столицу был отменён. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил Владимира Путина на саммит "СпортАккорд", который должен пройти в Екатеринбурге в мае 2021 года.