Сергей Куликов сменит Анатолия Чубайса на посту главы Роснано

По словам российского лидера, кабмин уже сформулировал предложения по поддержке АО "Роснано". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи рабочую встречу с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым. Глава государства предложил ему должность главы Роснано.

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших структур развития - Роснано. Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - обратился Владимир Путин к Сергею Куликову.

По словам российского лидера, кабмин уже сформулировал предложения по поддержке АО "Роснано". Владимир Путин добавил, что все предложенные меры по содействию компании будут осуществляться.

"Очевидно, что это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца. Масштабная неординарная задача – опережающим темпом создавать продукты и условия для реализации, как я считаю, наших главных национальных преимуществ, то есть это креатив, разработка и проектирование в данном случае новых материалов", - передаёт слова Сергея Куликова пресс-служба Кремля.

Напомним, 23 ноября председатель Правительства РФ рассказал о планах по оптимизации структуры институтов развития в ходе совещания с вице-премьерами. В частности, реформа подразумевает, что на базе ВЭБ.РФ будет создан крупный инвестиционный блок. Под его управление перейдут Роснано, ЭКСАР, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, "Сколково", а также фонды инфраструктурных и образовательных программ, содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и развития промышленности.

АО "Роснано" (до 2011 года – Российская корпорация нанотехнологий) создана в 2007 году с целью доведения до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. В 2011 году генеральным директором компании стал бывший первый вице-премьер РФ Анатолий Чубайс.

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