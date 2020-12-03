Анатолий Чубайс заявил об уходе из Роснано. Фото: Алексей Кунилов.

Глава АО "Роснано" Анатолий Чубайс заявил на Конгрессе предприятий наноиндустрии - 2020, что 3 декабря он работает на своём посту последний день. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал отставку Анатолия Чубайса обычным ротационным процессом.

"Это последний конгресс для меня и последний день работы в компании", – передаёт слова главы Роснано ТАСС.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал директиву для представителей государства в совете директоров АО "Роснано" с рекомендацией принять на должность председателя правления первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Он будет занимать этот пост следующие пять лет. Кроме того, подписана директива о досрочном прекращении обязанностей Анатолия Чубайса.

Дмитрий Песков сказал, что в отставке главы Роснано нет ничего необычного.

"Анатолий Борисович достаточно давно возглавляет Роснано, он создавал Роснано. Здесь, скорее, речь идёт о естественном ротационном процессе", – сказал пресс-секретарь президента.

О дальнейших карьерных планах Анатолия Чубайса Дмитрию Пескову не известно.

В среду, 2 декабря, Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи рабочую встречу с Сергеем Куликовым, в ходе которой глава государства предложил ему возглавить АО "Роснано".

АО "Роснано" (до 2011 года – Российская корпорация нанотехнологий) создана в 2007 году с целью доведения до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. В 2008 году бывший первый вице-премьер РФ Анатолий Чубайс указом президента был назначен гендиректором Российской корпорации нанотехнологий. Сергей Куликов является уроженцем Свердловской области. Он родился 9 апреля 1976 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Тверское суворовское военное училище, Военный университет Минобороны РФ, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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