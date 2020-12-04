Анатолий Чубайс стал спецпредставителем Президента по связям с международными организациями

3 декабря Анатолий Чубайс заявил об уходе из Роснано, уже 4 декабря стало известно о его новой должности. Фото: Алексей Кунилов. Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о своём спецпредставителе по связям с международными организациями. Пост занял бывший глава Роснано Анатолий Чубайс.

Указ вступил в силу со дня подписания.

"Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

2 декабря Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи рабочую встречу с первым зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, в ходе которой глава государства предложил ему возглавить АО "Роснано". 3 декабря Анатолий Чубайс заявил об уходе из этой компании. Подробнее об этом - в материале "Уроженец Лесного сменил Чубайса". О возможности скорой замены в руководстве "Роснано" наша газета писала 25 ноября ("Пришли к Чубайсу и Вексельбергу?").

Досье "ОГ" Анатолий Чубайс с 1991 года возглавлял Госкомитет по управлению госимуществом, затем работал первым вице-премьером Правительства РФ. В 1996 году руководил предвыборным штабом Бориса Ельцина, а после его избрания на очередной президентский срок возглавил администрацию Президента РФ. В апреле 2008 года стал руководителем госкорпорации "Роснано", которая под его руководством показывала хорошие финансовые результаты, достигавшиеся, по мнению специалистов, прежде всего за счёт удачного размещения государственных средств. О достижениях же компании в развитии собственно нанотехнологий сведений в открытой печати нет.

Фото: kremlin.ru