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7 декабря 2020, 16:25

Нового главу «Роснано» из Свердловской области представили коллективу

Сергей Куликов и Дмитрий Чернышенко

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил коллективу АО «Роснано» нового главу компании. Фото: сайт кабмина.

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил коллективу  АО «Роснано» нового главу компании. Им стал уроженец Свердловской области Сергей Куликов.

«Смена главы компании – естественный процесс ротации в проводимой сегодня реорганизации институтов развития», – сказал вице-премьер. Он также отметил, что сегодня перед группой «Роснано» стоят серьёзные вызовы и амбициозные цели. В ближайшее время компания должна сформировать рабочий сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики.

По словам Дмитрия Чернышенко, Сергей Куликов знаком с инновационными, передовыми научно-технологическими и промышленными проектами в области новых материалов. Зампредседателя Правительства РФ подчеркнул, что новый глава АО «Роснано» имеет серьёзный опыт работы на результат. Долгое время он работал в госкорпорации «Ростех».

Как говорится на сайте кабмина, в ответном слове Сергей Куликов сообщил, что декабрь он планирует посвятить знакомству с командой, партнёрами и активами.

«Наша задача – продолжить заданный курс, усилив ряд направлений работы. Надо развить и усовершенствовать сделанное, создать новые продукты, работать на опережение», – сказал он, добавив, что работы впереди много.

Ранее Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи рабочую встречу с первым зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым. Глава государства предложил ему должность главы "Роснано".

Досье

Сергей Куликов родился в 1976 году в Лесном. Окончил Военный университет МО РФ. С 1994 по 2000 год служил в Вооружённых силах РФ. После увольнения в запас работал в компании «Рособоронэкспорт», затем в госкорпорации «Ростехнологии».

С 2013 года — исполнительный директор «Ростеха». С 2015 года входил в состав совета директоров ВСМПО-АВИСМА (структура «Ростеха»). С июня 2018 года – первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Добавим, бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о своей отставке на Конгрессе предприятий наноиндустрии-2020. Позже стало известно, что он стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

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Областная газета Свердловской области

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