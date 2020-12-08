Дмитрий Песков опроверг слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин не обращает внимания на публикации о своей частной жизни.Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у главы государства. По его словам, Владимир Путин не обращает внимания на публикации о своей частной жизни.

Пресс-секретарь президента отметил, что подобные публикации всегда сопровождали главу государства.

"Владимира Путина такие слухи не беспокоят, да и нельзя сказать, что растёт количество этих публикаций. Такие публикации всегда сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания", - передаёт слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Глава пресс-службы Кремля назвал распространение подобных слухов "устремлениями по дискредитации президента" и сказал, что все они "не достигают своей цели". Кроме того, Дмитрий Песков назвал публикации о проблемах со здоровьем Владимира Путина чушью и попросил журналистов уточнять такую информацию в Кремле.

Также пресс-секретарь заявил, что желание президента сохранять тайну частной жизни объясняется заботой о родных и близких, чтобы они могли вести нормальную жизнь. Дмитрий Песков не стал связывать такое поведение главы государства с рисками террористической угрозы.

В ноябре этого года некоторые российские и зарубежные СМИ сообщали о том, что Владимир Путин якобы страдает болезнью Паркинсона. Позже в Кремле опровергли все слухи.

Напомним, последний выпуск большого интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" вышел 7 октября, в день рождения российского лидера. В этом выпуске Президент РФ рассказал о том, какой отдых он предпочитает, о своей семье и кумире молодости.