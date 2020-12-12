Это наша Конституция. Почему она должна походить на американскую?!

«ОГ» разбирает «неудобные» вопросы об основном законе Российской Федерации. Фото: Галина Соловьёва

У россиян сегодня – выходной. Но не в связи с празднованием Дня Конституции России, а лишь потому, что в нынешнем году этот день выпал на субботу… А ведь до 2004 года 12 декабря помечался у нас в календаре красным цветом и был нерабочим независимо от того, на какой день недели выпадал. Но потом Государственная дума переместила День Конституции из списка государственных праздников в перечень памятных дат.

Почему есть именные и безымянные Конституции?

Первая «официальная» Конституция нашей страны появилась 102 года назад – 19 июля 1918 года. В тот день Всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов принял документ под названием Конституция РСФСР. Памятна она тем, что впервые в нашей стране провозгласила основные права и свободы для всех трудящихся граждан, независимо от национальной принадлежности, пола, вероисповедания. Но при этом отказывала в политических правах так называемым «представителям эксплуататорских классов, духовенству, торговцам и прочим лицам, живущим на нетрудовые доходы».

Просуществовала первая российская конституция всего пять с половиной лет. Принятие в 1924 году Всесоюзным съездом советов второго в нашей истории основного закона было обусловлено подписанием незадолго до этого Договора об образовании Союза ССР, то есть появлением нового государства, в котором Россия была большей, но все же лишь частью общего целого.

Примечательно, что хотя две первые советские конституции были разработаны при непосредственном участии основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ленина (а первая из них принята ещё при его жизни), практики называть их – даже неофициально! – «ленинскими» у нас не сложилось. «Именными» стали следующие: утверждённая в 1936 году третья Конституция СССР, которая вошла в историю как «сталинская», и сменившая её в 1977 году четвёртая, которую неофициально называют «брежневской».

Ныне действующая (уже пятая по счёту) российская Конституция пока остаётся безымянной. Она была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Страну тогда возглавлял Борис Ельцин, однако называть нынешний основной закон «ельцинской Конституцией» сейчас уже неправомерно даже чисто теоретически: поправки, внесённые в документ летом 2020 года по инициативе нынешнего главы государства Владимира Путина, не только увеличили объём Конституции вдвое, но и в значительной степени изменили её содержание.

Основной закон — пятый, а День Конституции — третий. Почему?

Заметим, что ни 10 июля, ни 31 января (даты принятия первых советских конституций) государственными праздниками, и уж тем более нерабочими днями, у нас никогда не объявлялись. Права быть дополнительными выходными в нашей стране в 1920-х годах были удостоены только четыре даты: 22 января – День памяти Ленина, 1 мая – День международной солидарности трудящихся, 7 ноября – День Октябрьской революции, а также 18 марта – День Парижской коммуны.

Лишь после вступления в силу в 1936 году третьей Конституции СССР дата её принятия чрезвычайным Всесоюзным съездом Cоветов – 5 декабря – была официально объявлена государственным праздником и нерабочим днём.

Конституция 1936 года, вошедшая в историю как «сталинская», того стоила. Разрабатывалась она очень долго и тщательно, а от предшествующих отличалась весьма значительно, поскольку предоставляла всем гражданам страны не только равные политические права, но и очень объёмный перечень прав социальных – на труд и его справедливую оплату, на 8-часовой рабочий день и ежегодный оплачиваемый отпуск, на бесплатное образование, лечение и медицинское обслуживание, на пенсионное обеспечение в старости и так далее.

Праздничным и нерабочим День Конституции 5 декабря оставался в СССР на протяжении 40 лет, а с 1978 по 1991 год праздник с таким же названием отмечали уже 7 октября, потому что в 1977 году в этот день был принят уже четвёртый основной закон, в котором провозглашались построение развитого социализма в СССР, отказ от диктатуры трудящихся и переход к общенародному государству рабочих, крестьян и интеллигенции, объявлялось о формировании в стране новой исторической общности – советского народа и была внесена статья о КПСС как «руководящей и направляющей силы советского общества и ядра его политической системы». Правда, впоследствии документ неоднократно редактировался, а в 1990 году из него изъяли статью о руководящей роли КПСС и внесли статью о введении должности президента СССР.

С развалом Советского Союза в 1991 году четвёртая наша Конституция по понятной причине прекратила своё существование, и на протяжении двух последующих лет страна жила по Конституции РСФСР с внесёнными в неё в 1991 и 1992 годах существенными изменениями. День Конституции в эти годы не отмечался, а новый, уже третий в нашей истории праздник (ныне — памятный день) с таким названием, был учреждён лишь в 1994 году и отмечается ежегодно 12 декабря. Но выходным больше не является.

Не слишком ли часто в России менялось законодательство?

Часто приходится слышать, что принятие за одно столетие пяти конституций – слишком много для одной страны. Критики при этом часто ссылаются на пример Соединённых Штатов Америки, конституция которых была принята ещё в 1787 году и продолжает действовать до сих пор. Но, во-первых, за два с лишним столетия в неё было внесено около трёх десятков таких поправок, без которых этот документ был бы сегодня совсем другим по своему содержанию, а во-вторых, такое долголетие основного закона страны – скорее исключение в мировой практике.

Например, в Германии, которая обзавелась своей первой конституцией в 1867 году, за последующие 80 лет сменилось четыре основных закона. Сегодня страна живёт по конституции 1949 года, в которую после её принятия уже были внесены (и продолжают периодически вноситься) разнообразные поправки.

Во Франции, числящейся в списке старейших демократий Европы, после революции 1791 года сменилось более десятка конституций. Ныне действующая была принята сравнительно недавно – в 1958 году, причём с тех пор в неё тоже неоднократно вносились и продолжают вноситься изменения.

Так что вполне закономерен и процесс выработки основных законов, оптимальных для конкретно-исторических условий нашей страны на разных этапах её развития.

Конституция РСФСР 1918 года была принята в связи с произошедшей в России революцией, в результате которой прекратило существование старое государство со всей его правовой системой и появилось новое.

Конституция 1924 года появилась также в связи с образованием нового государства – объединением советских республик в Союз ССР.

Принятие в 1936 году нового основного закона СССР объяснялось завершением в основном строительства социализма и необходимостью законодательного закрепления сложившихся в стране новых общественных отношений.

А очередная смена Конституции СССР в 1977 году обосновывалось принятием новой программы КПСС, нацеленной на построение коммунизма, что по мнению руководства страны следовало отразить и в основном законе государства.

Необходимость принятия ныне действующей Конституции РФ была вызвана распадом СССР и сменой социального строя.

В мире нет других стран, в которых за последние сто с небольшим лет жизнь менялась бы столь часто и столь круто.

Почему нынешняя Конституция считается поправленной, а не новой?

Принятую в 1977 году новую редакцию основного закона СССР принято называть новой конституцией (брежневской). А редакция основного закона 2020 года считается не новой конституцией, а поправленной старой. Почему? Ведь объём внесенных изменений, мягко говоря, сопоставим.

Дело здесь в тактических нюансах. Инициатором идеи отменить «сталинскую» конституцию и заменить ее новой, «демократической», выступил в начале 60-х годов тогдашний руководитель СССР Никита Хрущёв. Он же возглавил комиссию по разработке новой конституции, но не успел эту работу завершить. Сменившему Хрущёва Леониду Брежневу пришлось продолжить начатое – чтобы выполнить решение XXII съезда партии. А там, в решении, речь шла о новой конституции, а не о модернизации старой. Вот документ и назвали Конституцией. Хотя по сути основной закон 1977 года очень сильно повторяет основной закон 1936-го.

В 2020 году ситуация была другая – более сложная. Президенту РФ Владимиру Путину для принятия новой Конституции потребовалось бы созывать Конституционную комиссию, выдерживать долгие сроки её работы со всеми согласительными процедурами. Времени на это у страны не было. Поэтому выбрали другой путь – не стали менять главы 1, 2 и 9 (изменение которых требует созыва Конституционного совещания), зато внесли 206 поправок в остальные главы (это допускается самой Конституцией при условии одобрения Федеральным собранием и Заксобраниями регионов). С формальной точки зрения поправки Путина изменили основной закон России сильнее, чем новая конституция Брежнева.

Так что можно говорить, что сегодня мы живём по путинской конституции.

КОММЕНТАРИЙ Конституция России vs Конституция Америки Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области: – Сравнивать Конституцию России с конституцией США нельзя. Они создавались и существуют в разных правовых системах. В Штатах – англосаксонская система, где источник права – судебный прецедент, поэтому законов, расписанных так подробно, как в России, там нет. И когда в XVIII веке в Америке принимали конституцию, это был небольшой манифест, который потом дополняли поправками. А мы живём в романо-германской правовой системе и у нас основной источник права – закон, а не судебное решение. Соответственно и конституция у нас объёмная, описывающая все стороны жизни общества. В Америке – это политический памфлет, который может сотни лет работать, но уточняется поправками, а у нас – очень подробный закон, поэтому если у нас изменилась жизнь, сменился общественный строй, то меняется и Конституция. Это происходило столько, сколько было нужно. Кстати Депутат Госдумы России от Свердловской области уроженец Первоуральска Павел Крашенинников в преддверии Дня Конституции представил свою книгу "История отечественных Конституций". Презентация книги прошла на площадке "Российской газеты". Напомним, Павел Крашенинников внёс весомый личный вклад в новую версию основного закона страны: он, в частности, был сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Сейчас рабочая группа существует в другом формате: она мониторит введение поправок в российское законодательство. По словам Крашенинникова, на текущий момент 17 федеральных законов уже подписаны Президентом России, и ещё 4 законопроекта Госдума в начале декабря приняла в третьем окончательном чтении. Представляя свою книгу, Павел Крашенинников сказал: - В этом году исполняется 27 лет основному закону нашей страны. Конституции на пустом месте не возникают. Этому предшествуют социальные, экономические и политические процессы. Каждый основной, или как говорили до революции, коренной закон, выстрадан, подготовлен и отражает тот момент жизни общества, в который происходит принятие соответствующего акта. Мы знаем, что часть конституций носят именно революционный характер, например, наша Конституция 1918 года или 1993 года. Они принимались на основе тех документов и теоретических разработок, которые к этому моменту были. Так, в 1918 году была Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. А 1993 году основному закону предшествовала Декларация о государственном суверенитете РСФСР и поправки в Конституцию 1978 года. В книге собраны очерки о всех отечественных конституциях.