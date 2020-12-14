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14 декабря 2020, 16:44

Владимира Жириновского переизбрали главой партии ЛДПР ещё на один срок

Владимир Жириновский

За кандидатуру Владимира Жириновского проголосовали все 80 делегатов от 70 региональных отделений. Фото: Павел Ворожцов.

В ходе 32-го съезда Либерально-демократической партии России на пост председателя был переизбран Владимир Жириновский. За его кандидатуру проголосовали все 80 делегатов от 70 региональных отделений.

Протокол Счётной комиссии о результатах тайного голосования по избранию председателя ЛДПР опубликован в официальном telegram-канале Владимира Жириновского.

"Это огромная ответственность и тяжёлый труд быть руководителем оппозиционной партии в России - страны, которая вышла из оболочки Советского Союза, в котором режим был жёстче царского. В таких условиях мы смогли первыми зарегистрировать партию и сделали всё сами, без чужой помощи и поддержки", - пишет глава партии.

74-летний Владимир Жириновский возглавляет ЛДПР уже 31 год, с момента основания партии 13 декабря 1989 года. Первый учредительный съезд Либерально-демократической партии Советского Союза прошёл 31 марта 1990 года, а в 1992 году она была переименована в ЛДПР.

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Областная газета Свердловской области

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