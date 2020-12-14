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14 декабря 2020, 18:40

Владимир Путин принял участие в онлайн-форуме "Единой России"

Владимир Путин

Глава государства выразил мнение, что смыслом жизни в значительной степени является желание помочь другим людям. Фото: пресс-служба Кремля.

Первый социальный онлайн-форум "Единой России", на котором, в частности, обсуждалась деятельность партийных волонтёров, состоялся в понедельник, 14 декабря. Участие в мероприятии принял Президент России Владимир Путин.

Глава государства выразил мнение, что смыслом жизни в значительной степени является желание помочь другим людям.

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом в значительной степени есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого удовлетворение", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин обратился к председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву с пожеланием реализовать все инициативы, с которыми выступают члены партии.

Также глава государства дал оценку работе партийных волонтёров в период пандемии коронавируса. По его словам, такие люди, которые на собственные деньги доставляют лекарства и продукты питания, закупают компьютеры для школьников на удалёнке и помогают другим нуждающимся россиянам, являются "мощнейшей созидательной силой в стране".

"Именно с такими людьми связано успешное будущее партии, её достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти", - подчеркнул Президент.

Областная газета Свердловской области

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