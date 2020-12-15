Единороссы рассказали президенту о своих инициативах в преддверии выборов в Госдуму

Владимир Путин выразил интерес к тому, какие задачи формулирует партия и какие решения предлагает. Скриншот трансляции, kremlin.ru

В понедельник «Единая Россия» провела социальный онлайн-форум, в котором принял участие Президент России Владимир Путин. Судя по тому, что глава государства дал партии рекомендации по подбору новых кадров, а сами единороссы активно озвучивали свои предложения по улучшению жизни россиян, можно сказать, что партийцы начали предвыборную кампанию.

Напомним, что в этом году «Единая Россия» не стала проводить съезд партии из-за пандемии коронавируса. Онлайн-форум стал его своеобразной альтернативой: говорили не только о развитии волонтёрства, которое было основной темой, но и о партийных делах. В частности, Владимир Путин обозначил необходимость привлекать новые лица.

– Работа на местах – это повод провести аудит своих собственных рядов, – призвал Владимир Владимирович. – Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надёжным бойцом, добрым, сердечным человеком, причём не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди, конечно, мощнейшая созидательная сила в целом в стране, и для партии они чрезвычайно важны.

Кроме этого, на онлайн-форуме единороссы озвучивали свои инициативы. Некоторые из них Владимир Путин поддержал.

В частности, это предложение страховать не только медиков, но и немедицинский персонал больниц от COVID-19. В первую очередь – специалистов, отвечающих за работу систем жизнеобеспечения, за кислородное и другое оборудование.

Это упрощение требований к аптекам при онлайн-продаже лекарств, которые отпускаются без рецепта (речь шла о том, что разрешение на онлайн-развоз лекарств не могут получить небольшие аптечные сети).

Это продление действия тридцатипроцентной скидки на оплату госпошлин.

Продление беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

И особая страховка для учителей на случай заражения коронавирусом.

Звучали от членов партии и другие предложения. Например, пересмотреть размер единовременного пособия за постановку на учёт в ранние сроки беременности, расширить возможности использования материнского капитала, ввести бесплатное оформление цифровой подписи и беззаявительное получение пенсий по инвалидности. К слову, по последней инициативе в Госдуму уже внесён законопроект – депутаты рассмотрят его в следующей сессии.

По всей видимости, на форуме единороссы обозначили основные идеи, которые будут продвигать в преддверии выборов в Госдуму.

– До думских выборов осталось меньше года, можно сказать, что кампания уже началась. Подобные партийные мероприятия используются с прицелом – донести сообщения до избирателей, – считает кандидат политических наук, доцент УрФУ Руслан Мухаметов. – Несмотря на то, что мероприятие проходило онлайн, участие в нём главы государства дало сигнал элитам: «Единая Россия» позиционирует себя как ресурс президента, а Владимир Путин, в свою очередь, рассчитывает на партию. Это поможет единороссам использовать харизму главы государства себе во благо во время избирательной кампании 2021 года.

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