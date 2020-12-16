Борис Грызлов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Председателю Высшего совета Партии «Единая Россия» 15 декабря исполнилось 70 лет. Фото: с сайта партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Председателю Высшего совета партии «Единая Россия» 15 декабря исполнилось 70 лет.

Согласно подписанному главой государства указу, Борис Грызлов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу».

В документе, приведённом на сайте Кремля, указано, что Борис Грызлов — полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Российский государственный, политический и партийный деятель Борис Грызлов родился 15 декабря 1950 года. С 20 ноября 2002 года - председатель Высшего совета партии «Единая Россия».

Президент России Владимир Путин 15 декабря поздравил политика с юбилеем.