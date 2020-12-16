Павел Крашенинников возглавляет рейтинг эффективности депутатов Госдумы

Уроженец Полевского в этом году активно занимался законопроектом о поправках к Конституции России, внесённым Президентом РФ. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников возглавил рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Также в тройку самых эффективных парламентариев вошли председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Кроме них, в топ-10 попали председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, замглавы комитета по финансовому рынку Антон Гетта, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, а также вице-спикеры Александр Жуков и Петр Толстой.

Рейтинг был составлен политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым на основании исследований, проведённых в период с августа по декабрь текущего года. В расчёт брались четыре критерия: результаты народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. Председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинге.

Как передаёт ТАСС, по итогам аналогичных исследований, проводившихся с января по март, Павел Крашенинников также возглавлял рейтинг. В прошлый раз в десятку лидеров вошли представители всех четырёх фракций, а в этот раз — депутаты только от двух фракций. Большинство из них - представители «Единой России», Ярослав Нилов — ЛДПР.

Добавим, что Павел Крашенинников стал также лидером по индексу законотворческой активности, определяемый соотношением суммы выступлений и участия в разработке законопроектов к общему числу выступлений и законопроектов в палате за сессию. Уроженец Полевского в этом году активно занимался законопроектом о поправках к Конституции России, внесённым Президентом РФ. После принятия изменений в Основной закон внёс ряд законопроектов в Госдуму и выступил официальным представителем главы страны при рассмотрении, в частности, закона о правительстве и поправок к законам о прокуратуре и Конституционном суде. Подробнее об этом читайте в материале «Облгазеты» «Павел Крашенинников представил Госдуме три важных законопроекта в развитие поправок в Конституцию».

Напомним, с началом осенней сессии в Госдуме «Областная газета» рассказывала о том, как депутаты от Свердловской области посещают пленарные заседания и участвуют в голосованиях.