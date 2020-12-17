Уральские журналисты готовятся к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Фоторепортаж

Для участия в пресс-конференции Президента России уральские журналисты собираются в полпредстве УрФО. Фото: Павел Ворожцов.

Через час должна начаться ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Она пройдёт в формате видеоконференц-связи. Глава государства ответит на вопросы журналистов и обычных граждан из резиденции в Ново-Огарёве.

На пресс-конференцию аккредитовались 774 журналиста. Более 200 из них ‒ представители федеральных и зарубежных СМИ. Они смогут задать вопрос Владимиру Путину из Центра международной торговли в Москве.

Для журналистов из регионов площадки организованы в восьми городах. Уральские представители СМИ будут смотреть трансляцию из здания полпредства УрФО (Екатеринбург, Добролюбова, 11).

Фото: Павел Ворожцов

На мероприятие аккредитованы 70 журналистов со всего Уральского федерального округа. На месте находятся журналисты "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

Известно, что за день до пресс-конференции у всех региональных журналистов взяли тесты на коронавирус. Как можно видеть на снимках, представители прессы и организаторы находятся на площадке в масках. В здании установлены санитайзеры.

Фото: Павел Ворожцов

Как передаёт корреспондент "ОГ" в места события, в фойе перед входом в зал уже собралось около 40 журналистов ‒ в основном коллеги из Свердловской и Тюменской областей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Журналисты будут работать в зале, где обычно проходят большие совещания полпреда УрФО. Уже вынесли кресла и расставили на расстоянии полутора метров друг от друга. На экране транслируют, что происходит на аналогичной площадке в Москве.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства внимательно следить за ходом пресс-конференции Президента России. Ожидается, что глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов.

"Прошу руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов внимательно следить за ходом пресс-конференции, обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления", — сказал глава региона.

Напомним, в прошлом году традиционная пресс-конференция Владимира Путина, ставшая юбилейной, 15-й по счёту, состоялась 19 декабря. Она длилась 4 часа 19 минут. На мероприятие было аккредитовано 1 895 журналистов со всего мира.