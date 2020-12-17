Уральские журналисты готовятся к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Фоторепортаж

Через час должна начаться ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Она пройдёт в формате видеоконференц-связи. Глава государства ответит на вопросы журналистов и обычных граждан из резиденции в Ново-Огарёве.
На пресс-конференцию аккредитовались 774 журналиста. Более 200 из них ‒ представители федеральных и зарубежных СМИ. Они смогут задать вопрос Владимиру Путину из Центра международной торговли в Москве.
Для журналистов из регионов площадки организованы в восьми городах. Уральские представители СМИ будут смотреть трансляцию из здания полпредства УрФО (Екатеринбург, Добролюбова, 11).
На мероприятие аккредитованы 70 журналистов со всего Уральского федерального округа. На месте находятся журналисты "Областной газеты".
Известно, что за день до пресс-конференции у всех региональных журналистов взяли тесты на коронавирус. Как можно видеть на снимках, представители прессы и организаторы находятся на площадке в масках. В здании установлены санитайзеры.
Как передаёт корреспондент "ОГ" в места события, в фойе перед входом в зал уже собралось около 40 журналистов ‒ в основном коллеги из Свердловской и Тюменской областей.
Журналисты будут работать в зале, где обычно проходят большие совещания полпреда УрФО. Уже вынесли кресла и расставили на расстоянии полутора метров друг от друга. На экране транслируют, что происходит на аналогичной площадке в Москве.
Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства внимательно следить за ходом пресс-конференции Президента России. Ожидается, что глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов.
"Прошу руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов внимательно следить за ходом пресс-конференции, обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления", — сказал глава региона.
Напомним, в прошлом году традиционная пресс-конференция Владимира Путина, ставшая юбилейной, 15-й по счёту, состоялась 19 декабря. Она длилась 4 часа 19 минут. На мероприятие было аккредитовано 1 895 журналистов со всего мира.
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