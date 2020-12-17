Владимир Путин пожелал молодым политическим партиям удачи на выборах Госдуму РФ

Президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции высказался о предстоящих в 2021 году выборах в Государственную думу РФ. Глава государства назвал основные цели традиционных партий и оценил шансы новых политических сил, пожелав им удачи.
Отвечая на вопрос, заданый уральскими журналистами, не пора ли на предстоящих выборах в Парламент страны политическим тяжеловесам уступить место молодым партиям, российский лидер отметил, что такое решение должны в первую очередь принять избиратели.
«Это решают не новые партии, не политические тяжеловесы, в виде традиционных партий, это решают избиратели. Они принимаю решения, кого поддержать на выборах. Даёт ли наша политическая система шансы большему числу политических партий принять участие в общенациональных избирательных компаниях? Да, даёт», - отметил Владимир Путин.
Глава государства также напомнил, что на следующий год большее количество партий смогут принять участие в выборочных компаниях без сбора подписей, поскольку они получили представительство в субъектах РФ и вместе с тем - право попробовать свои силы на общенациональной политической арене.
«Я желаю им успехов», - сказал российский лидер.
Вместе с тем, Владимир Путин также напомнил, что несмотря на порой полярную точку зрения на разные проблемы, «цель у всех традиционных политических партий одна — благополучие и развитие страны».
Напомним, в следующем году пройдёт важнейшая для политических сил страны кампания – выборы в Госдуму России и Заксобрание Свердловской области.Ранее «Областная газета» рассказывала, кто может стать новым лицом политических партий на предстоящих выборах.
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