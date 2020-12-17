Владимир Путин рассказал о главных задачах мусорной реформы

В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путин прозвучал вопросы с площадки в полпредстве УрФО​​​​​​​ в Екатеринбурге. Фото: скриншот прямой трансляции пресс-конференции Владимира Путина

В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путин прозвучал вопрос с площадки в полпредстве УрФО в Екатеринбурге. Журналистка из Магнитогорска спросила у главы государства, почему глобальная для всей страны мусорная реформа тормозит во многих регионах.

«Я не думаю, что она тормозит, эта реформа. Много вопросов, связанных с организацией самого производства, но сама по себе реформа двигается», - ответил российский лидер.

Глава государства также перечислил основные задачи которые стоят перед организаторами реформы.

«Нам нужно создать отрасль производства, замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. Второе — нам нужно добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году все распределялось по соответствующим сегментам этих отходов и соответствующим образом перерабатывалось», - отметил глава государства.

Также по словам Владимира Путина, на сегодняшний день основная задача заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между воспроизводителями продукта и упаковщиками товара, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а воспроизводителя упаковочных изделий.

«Эта практика которая выстроена повсеместно, во всем мире и мы будем её придерживаться», - резюмировал Президент России.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Президента России, для журналистов из регионов организованы площадки в восьми городах. Уральские представители СМИ смотрят трансляцию из здания полпредства УрФО (Екатеринбург, Добролюбова, 11).