Президент РФ: новых кадровых изменений в Правительстве не планируется

По словам главы государства, в пандемию кабмин «работал днём и ночью». Фото: скриншот записи пресс-конференции

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал о работе Правительства и реализации стратегических целей в период пандемии. По словам главы государства, кабмин «работал днём и ночью».

«Стратегические цели никуда не исчезли, они не откладываются», - заявил глава государства, добавив при этом, что пандемия новой коронавирусной инфекции внесла в их реализацию свои корректировки. В частичности, речь идёт о программе развития первичного звена здравоохранения, которую пришлось сдвинуть по срокам.

Владимир Путин также напомнил, что за время пандемии на прямую поддержку граждан было направлено 838 миллиардов рублей.

«Это огромные деньги и мы вынуждены были концентрировать их на этих направления, также, как и на поддержке пострадавших отраслей экономики», - подчеркнул российский лидер.

При этом, глава государства заявил, что стратегических целей никто не отменял: Правительство РФ работает в этом направлении «достаточно эффективно».

«В целом, в условиях борьбы с пандемией Правительство работало эффективно и очень напряжённо. Без преувеличения могу сказать — днём и ночью. За это их можно и нужно поблагодарить», - сказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что новое Правительство Михаила Мишустина формировалось под реализацию стратегических целей.

«Полагаю, что оно этим задачам отвечает», - резюмировал Владимир Путин.

Российский лидер также затронул тему прошедших перестановок в составе кабинета министров и прокомментировал слухи возможных новых кадровых решениях.

«Это инициатива председателя Правительства, он в праве набирать свою команду. Я с ним согласия по этим изменениям. Каких-то других изменений я не вижу, сам председатель Правительства ничего больше не инициирует. Мне кажется, нужно чтобы сложившийся коллектив работал слаженно. Здесь нужна определённая стабильность. Пока никаких новых кадровых изменений не планируется», - рассказал глава государства.