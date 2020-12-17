Президент РФ: новых кадровых изменений в Правительстве не планируется

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал о работе Правительства и реализации стратегических целей в период пандемии. По словам главы государства, кабмин «работал днём и ночью».
«Стратегические цели никуда не исчезли, они не откладываются», - заявил глава государства, добавив при этом, что пандемия новой коронавирусной инфекции внесла в их реализацию свои корректировки. В частичности, речь идёт о программе развития первичного звена здравоохранения, которую пришлось сдвинуть по срокам.
Владимир Путин также напомнил, что за время пандемии на прямую поддержку граждан было направлено 838 миллиардов рублей.
«Это огромные деньги и мы вынуждены были концентрировать их на этих направления, также, как и на поддержке пострадавших отраслей экономики», - подчеркнул российский лидер.
При этом, глава государства заявил, что стратегических целей никто не отменял: Правительство РФ работает в этом направлении «достаточно эффективно».
«В целом, в условиях борьбы с пандемией Правительство работало эффективно и очень напряжённо. Без преувеличения могу сказать — днём и ночью. За это их можно и нужно поблагодарить», - сказал Владимир Путин.
Президент напомнил, что новое Правительство Михаила Мишустина формировалось под реализацию стратегических целей.
«Полагаю, что оно этим задачам отвечает», - резюмировал Владимир Путин.
Российский лидер также затронул тему прошедших перестановок в составе кабинета министров и прокомментировал слухи возможных новых кадровых решениях.
«Это инициатива председателя Правительства, он в праве набирать свою команду. Я с ним согласия по этим изменениям. Каких-то других изменений я не вижу, сам председатель Правительства ничего больше не инициирует. Мне кажется, нужно чтобы сложившийся коллектив работал слаженно. Здесь нужна определённая стабильность. Пока никаких новых кадровых изменений не планируется», - рассказал глава государства.
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