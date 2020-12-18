Только двое свердловчан вошли в топ-50 эффективных депутатов Госдумы

Павел Крашенинников (в центре) часто проводит юридические мероприятия в Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

Московские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили интегральный рейтинг депутатов Государственной думы и спрогнозировали шансы парламентариев на переизбрание в следующем году.

Что касается эффективности, как пояснил «Облгазете» один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев (кстати, уроженец Свердловска, начинавший свою политическую курьеру на Среднем Урале), депутаты оценивались по четырём параметрам:

– Первый параметр – это медийность (по нему депутатов оценивает компания «Медиалогия»); второй – результаты анкетирования (анкеты получают 2 000 экспертов, которые оценивают депутатов по активности в соцсетях, взаимодействию с властями и т.д.); третий – голосование пользователей на специально созданном нами для этого сайте deputat.club (Депутат.клуб); четвёртый – оценка работы депутатов в Госдуме, которая производится на основании официальных источников.

В топ-50 рейтинга вошли только два свердловских депутата: Павел Крашенинников (1-е место) и Андрей Ветлужских (49-е место). Остальных представителей Свердловской области можно назвать «крепкими середнячками». Так, например, Зелимхан Муцоев занимает 173-е место, Алексей Балыбердин – 274-е, Лев Ковпак – 279-е, Антон Шипулин – 289-е.

В то же время шансы на переизбрание у попавшего в топ-50 Андрея Ветлужских политологи оценили как средние. Высокие шансы переизбраться у Павла Крашенинникова и Максима Иванова.

Возможность депутатов переизбраться

Депутат Вероятностьпереизбрания Коэффицентэффективности (в %) 1. Альшевских А.Г. средняя 50 2. Балыбердин А.В. средняя 40 3. Ветлужских А.Л. средняя 50 4. Езерский Н.Н. низкая 20 5. Иванов М.А. высокая 60 6. Ионин Д.А. средняя 40 7. Ковпак Л.И. низкая 30 8. Крашенинников П.В. высокая 90 9. Муцоев З.А. средняя 50 10. Петров А.П. средняя 40 11. Чепиков С.В. средняя 40 12. Шипулин А.В. низкая 30

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