Владимир Путин исполнил новогоднее желание 10-летнего мальчика обняться с пандой

5 декабря Владимир Путин провёл встречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летним Александром Колясниковым из Тульской области. Глава государства поучаствовал в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту мальчика обнять панду.

Как сообщает пресс-служба Кремля, мальчик вместе с родителями посетил Московский зоопарк, где под присмотром сотрудников зверинца встретился с пандой по имени Жуи. Затем ребёнок побывал в специальной зоне для проведения тренингов, где вместе с пандой создал уникальную футболку.

Прямо во время экскурсии 10-летнему Саше и его родителям позвонил Владимир Путин. Российский лидер поинтересовался, понравилась ли ему встреча с Жуи, а также поздравил мальчика с исполнением новогоднего желания.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 5 декабря Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Глава государства поздравил волонтёров с Днём добровольца, отметил их роль в период пандемии и пообещал поддержать акцию «Новый год - в каждый дом».

Во время встречи президенту передали желание 10-летнего мальчика Саши, который мечтал обнять настоящую панду.

«Надо у панды спросить, она хочет, чтобы её обнимали? Надо подумать, как это сделать. Здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться», - отметил тогда российский лидер, пообещав приложить «максимальные усилия, для того чтобы это желание было реализовано».