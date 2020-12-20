Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России

Глава государства возложил цветы к монументу, возведённому к 100-летию Службы внешней разведки России. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР. Глава государства возложил цветы к монументу, возведённому к 100-летию Службы внешней разведки России и поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником - Днём работника органов безопасности.

«Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы. И для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни», - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что встреча проходит в штаб-квартире Службы внешней разведки, поскольку сегодня она отмечает 100-летие образования.

«Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России», - сказал Президент России.

Владимир Путин также напомнил, что одним из вызовов для спецслужб является международный терроризм, и сегодня в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с этой угрозой.

По словам Президента, в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности, в 2015 году – их было уже 36, а за 11 с половиной месяцев этого года – всего два.

«За этой статистикой огромная, повседневная, опасная и тяжёлая работа, её новое качество», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также призвал уделить самое серьёзное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики и добиваться более эффективной защиты государственной границы.

«Тем более, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Ранее сотрудников и ветеранов органов безопасности страны поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.