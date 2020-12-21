Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе Государственного совета. В него вошли 104 человека, включая главу государства.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в состав входят Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель администрации главы государства, полномочные представители Президента, в том числе Владимир Якушев, руководители политический фракций, главы регионов России, в том числе Евгений Куйвашев, и представители общественных объединений.

Напомним, закон об утверждении Госсовета в статусе конституционного государственного органа был подписан 8 декабря Владимиром Путиным, который является автором законодательной инициативы.

Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госсовет предоставляет возможность для взаимодействия и поиска решений вместе с избранными главами субъектов РФ. При этом основная задача Государственного совета останется прежней — это содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти.

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