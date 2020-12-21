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21 декабря 2020, 19:30

Евгений Куйвашев вошёл в состав Государственного совета России

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев вошёл в состав Государственного совета России. Фото: Владимир Мартьянов.

Президент России Владимир Путин подписал 21 декабря указ об утверждении состава Государственного совета России. В него вошёл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Всего в состав Госсовета вошли 104 человека, в числе которых значатся сам глава государства, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, полномочные представители Президента, руководители политический фракций, главы регионов России и представители общественных объединений.

Помимо Евгения Куйвашева в состав Госсовета вошёл полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. Публикуем текс указа, размещённый на портале правовой информации:

Фото: портал правовой информации

Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Госсовет может рассматривать законопроекты, в том числе проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму.

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Областная газета Свердловской области

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