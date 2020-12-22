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22 декабря 2020, 21:01

Дмитрий Песков считает, что у Алексея Навального наблюдается мания преследования

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не смотрели последнее видео блогера, так в администрации Президента нет недостатка в работе. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал последнее видео главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального. По его мнению, информационный шум вокруг личности главы ФБК является проявлением мании величия и мании преследования.

"Позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также чётко установить определённые проявления мании величия", - передаёт слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Он считает, что расследования Алексея Навального стоит воспринимать именно с такой точки зрения. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не смотрели последнее видео блогера, так в администрации Президента нет недостатка в работе.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что расследование Алексея Навального не способно дискредитировать ФСБ.

"Федеральная служба безопасности по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 17 декабря в ходе пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин прокомментировал расследование отравления Алексея Навального. Он заявил, что подобные публикации являются легализацией материалов американских спецслужб, политическим трюком, а также сказал, что глава ФБК пользуется поддержкой американских спецслужб.

Областная газета Свердловской области

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