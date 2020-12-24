Президент России дал оценку работе Правительства в 2020 году

Глава государства рассказал, что в разгар пандемии коронавируса премьер-министру Михаилу Мишустину приходилось работать круглосуточно. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл предновогоднюю встречу с членами Правительства, на котором была дана оценка работе кабмина в 2020 году. Глава государства рассказал, что в разгар пандемии коронавируса премьер-министру Михаилу Мишустину приходилось работать круглосуточно.

Напомним, 15 января 2020 года Дмитрий Медведев сообщил во время встречи с Президентом РФ, что Правительство России уходит в отставку в полном составе. Чуть позже глава государства выдвинул на пост премьер-министра начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Госдума РФ одобрила эту кандидатуру и Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на новую должность. "Облгазета" также сообщала о том, что Дмитрий Медведев стал замглавы Совбеза РФ.

Новый состав кабмина был утверждён 22 января.

Владимир Путин заявил, что Правительство прошло 2020 год достойно, несмотря на ряд недостатков.

"В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто не опустил руки, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Он также отметил, что кабмину приходилось работать в условиях больших нагрузок. Иногда из-за коронавируса члены Правительства и сам Президент работали и днём, и ночью.

"Уже говорил об этом, это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал круглосуточно, днём и ночью, но было похоже именно на это. Правда так и было. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры", - уточнил Владимир Путин.

По словам главы государства, именно командная работа и сплочённость помогли государству снизить негативные последствия, вызванные коронавирусом. Он заявил, что пройденные испытания закалили профессиональный потенциал всех членов Правительства. Напоследок Владимир Путин поздравил участников встречи с наступающим Новым годом.

В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил Президента за оценку работы, оказанное доверие и помощь.

"Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и Правительство сделает всё необходимое, чтобы это доверие оправдать и чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - сказал премьер-министр.