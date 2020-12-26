Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского разведчика Джорджа Блейка

Соболезнования главы государства опубликовано на сайте Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Георгия (Джорджа) Блейка. Советский разведчик скончался в возрасте 98 лет.

Соболезнования главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряжённой работы он внёс поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете. Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в тексте соболезнования.

О смерти Джорджа Блейка стало известно 26 декабря. Как сообщает РИА новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР), полковник умер от старости.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года. Офицер MI6, по собственным убеждениям перешёл на сторону советской разведки. После разоблачения приговорён в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, бежал из тюрьмы. Жил в Москве, преподавал в Академии внешней разведки. Имел воинское звание полковника КГБ СССР.