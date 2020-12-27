Глава государства записал к профессиональному празднику видеообращение. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днём спасателя. Глава государства записал к профессиональному празднику видеообращение.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. Российский лидер напомнил, что в этом году МЧС России отмечает своё 30-летие.

«На протяжении всех этих лет неизменной и ключевой для вас была одна, самая главная задача – надёжно защищать граждан страны, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз, предупреждать, стараться не допускать их возникновения, быстро и эффективно помогать тем, кто попал в беду», - говорится в поздравлении главы государства.

Президент России поблагодарил коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году: за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера. Особо глава государства отметил участие спасателей в борьбе с пандемией COVID-19.

Российский лидер также напомнил, что за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом, назвав это направление одним из важнейших в работе МЧС России.

«Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России призвал и дальше наращивать возможности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и использовать преимущества современных подходов к прогнозированию возможных рисков.

«Народ нашей страны гордится вами. Уверен, что специалисты МЧС России и впредь будут достойно выполнять свою работу. Благодарю вас за службу», - резюмировал Владимир Путин.

Напомним, ранееуральских работников и ветеранов МЧС России поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, накануне двойного праздника - Дня спасателя и 30-летия МЧС России, - начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор ТЕРЯЕВ дал «ОГ» эксклюзивное интервью. Он рассказал о снижении числа происшествий, моделировании чрезвычайных ситуаций, паводке в Нижних Сергах, подготовке спасателей к новогодним праздникам и их активности в социальных сетях.