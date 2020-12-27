Владимир Путин принял решение привиться от COVID-19

Президент России Владимир Путин решил пройти вакцинацию от COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Президент России Владимир Путин решил пройти вакцинацию от COVID-19. Ожидается, что в обозримом будущем глава государства лично объявит о своём решении.

Об этом в программе «Москва. Кремль Путин» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе Президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение», – приводят слова Дмитрия Пескова «Вести».

По словам пресс-секретаря Президента России, для принятия окончательного решения глава государства ждал «завершения всех формальностей».

Ранее Минздрав России одобрил вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V» для граждан старшего поколения. Безопасность отечественной вакцины для пожилых людей подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Москве граждане старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию уже с 28 декабря.

Напомним, во время большой ежегодной пресс-конференции Президент России Владимир Путин сообщил, что ещё не поставил прививку от COVID-19, но сделает это при первой возможности. Глава государства также рассказал, почему пока не испытал отечественную вакцину: он связал это с возрастом.

О том, что в стране зарегистрирована первая в миревакцина от COVID-19, Президент РФ заявил в августе. «Спутник V» была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. Тогда же стало известно, что прививку от коронавируса поставила одна из дочерей Владимира Путина.