Оптимизация штатов федеральных органов власти коснётся 45 ведомств и министерств

Под сокращение попадут 37 замруководителей федеральных органов. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении параметров оптимизации штатов федеральных органов власти. Реформа государственного аппарата коснётся 45 ведомств и министерств.

Как сообщается на сайте кабмина, оптимизация уменьшит число подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции - планируется сократить 74 таких структурных подразделения. Кроме того, под сокращение попадут 37 замруководителей федеральных органов. Все освобождённые средства останутся в фонде оплаты труда.

"Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с чётко разграниченными сферами ответственности", - подчеркнул зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, в ходе реформы госаппарата будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают качество и оперативность решений, а также размывают ответственность. Он считает, что структура, в которой замруководителя федерального органа курирует подразделение, состоящее из 10 человек, не может работать эффективно.

Напомним, в середине ноября Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих в период с 1 января по 1 апреля 2021 года. Оптимизация штата госслужащих будет осуществляться за счёт вакантных мест.

По его словам, структура министерств, ведомств и их территориальных органов будет зависеть от общей численности ведомства. Так, в центральных аппаратах, в которых вакантные места составляют 20%, штат необходимо сократить на 5%, а в территориальных органах, где среднее количество вакансий составляет около 18%, штат будет сокращён на 10%.

В конце ноября кабмин утвердил состав рабочей группы по оптимизации структуры институтов развития.