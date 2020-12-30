В России сократили количество заместителей федеральных министерств и ведомств

Реформа государственного аппарата коснётся 45 ведомств и министерств. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ сократило количество заместителей и департаментов в федеральных министерствах и ведомствах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Реформа государственного аппарата коснётся 45 ведомств и министерств. Всего планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. При этом освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.

Согласно изменениям, у министра финансов РФ будет 10 заместителей вместо 12, в том числе один первый замминистра и один статс-секретарь. Число департаментов в центральном аппарате Минфина будет увеличено с 28 до 30.

Министр транспорта будет иметь 8 заместителей, также предусмотрен один первый замминистра и один статс-секретарь. В центральном аппарате Минтранса предусмотрено 15 департаментов.

У министра энергетики будет 5 заместителей, вместо 7, в том числе - один первый замминистра и один статс-секретарь. В структуре центрального аппарата разрешено иметь до 10 департаментов.

У министра природных ресурсов количество замов сокращено с 7 до 6. Предусмотрен один первый зам и один статс-секретарь. В Минприроды будет не более 11 департаментов.

У главы Минэкономразвития будет 11 заместителей. В структуре центрального аппарата разрешено иметь до 37 департаментов.

У министра промышленности и торговли будет 10 заместителей. В структуре предусмотрено 29 департаментов.

Количество заместителей министра сельского хозяйства сократили с 9 до 8, а число департаментов с 18 до 15.

В министерстве культуры будет 4 замминистра, в том числе один первый зам и один статс-секретарь. Разрешено иметь до 8 департаментов.

У министра по развитию Дальнего Востока и Арктики будет 4 заместителя, вместо 6. В структуре ведомства будет 7 департаментов вместо девяти.

У министра труда и соцзащиты будет 6 заместителей вместо 7. В ведомстве предусмотрено до 13 департаментов.

Глава Минспорта будет иметь четырёх заместителей. В структуре ведомства предполагается до 7 департаментов.

В Министерстве строительства и ЖКХ будет 5 замминистров и до 8 департаментов.

У министра науки и высшего образования будет 9 заместителей, в том числе один первый замминистра и один статс-секретарь. В министерства будет не более 22 департаментов.

У министра просвещения количество замов сократили с семи до шести. Количество департаментов уменьшилось с 13 до 11.

Кроме того, как сообщает «Российская газета», в постановлении устанавливается число заместителей руководителей Рособрнадзора, Федерального агентства по делам национальностей, Роскомнадзора, Росреестра, Росмолодёжи, Росрыболовства, Россельхознадзора и других ведомств.

Напомним, в середине ноября Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих в период с 1 января по 1 апреля 2021 года. Оптимизация штата госслужащих будет осуществляться за счёт вакантных мест.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении параметров оптимизации штатов федеральных органов власти.