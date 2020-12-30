Топ-5 законов, которые вступают в силу в январе

Поправки в Трудовой кодекс дадут преимущества работникам на удалёнке, а вот у работодателей появятся новые обязанности. Фото: Галина Соловьёва.

Увеличение МРОТ, закон об удалёнке, оцифровка трудовых книжек, новые правила сельской ипотеки – «Облгазета» рассказывает о самых важных нововведениях в законодательстве, которые ждут уральцев в начале года.

Удалёнка на законных основаниях

Коронавирус заставил изменить рабочий график многих российских компаний в пользу дистанционной работы. И с 1 января вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют нормы такой работы. Согласно документу, перевод на удалёнку допускается только с согласия работника, кроме чрезвычайных ситуаций (катастрофы, эпидемии). Важно, что поправки закрепляют гарантии по оплате дистанционного труда. Так, работодатель не имеет права снизить зарплату из-за перевода на дистанционный режим. Зато он должен обеспечивать сотрудников необходимым оборудованием (либо компенсировать расходы при использовании ими собственной техники), оплачивать командировки и отпуска. Если сотрудника переводят на удалёнку временно (на срок до полугода), стационарное рабочее место сохраняется за ним.

Прописано и «право на офлайн»: если заставляют трудиться в личное время – можете требовать оплаты сверхурочной нагрузки. Отдельный пункт посвящён прогулам. Вместо них поводом для увольнения становится «невыход дистанционного работника на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней».

Расширение сельской ипотеки

С 1 января упростились правила программы льготной ипотеки на покупку или строительство жилья в сельской местности. Теперь гражданам, которые хотят взять на эти цели кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых, не обязательно обладать правом собственности на этот участок – достаточно договора аренды.

Кроме того, в обновлённых условиях программы «Сельская ипотека» закреплено право на использование материнского капитала для первоначального взноса. Раньше, как отмечается на портале федерального правительства, такого запрета не было, но банки могли отказать заёмщику, сославшись на отсутствие этой нормы.

Оцифровка трудовых книжек

С 1 января людям, которые впервые устраиваются на работу, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Информация о трудовой деятельности и трудовом стаже будет сразу передаваться для хранения в информационную систему Пенсионного фонда РФ.

Те, у кого трудовая книжка уже есть, до 31 декабря писали заявления, в которых должны были выбрать – оставить привычный бумажный вариант или завести цифровой. Но даже если выбор был сделан в пользу первого, у работника останется возможность передумать и подать письменное заявлении о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном формате.

Социальные выплаты проиндексируют

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (он будет составлять 12 792 рубля в месяц, сейчас, для сравнения, – 12 130 рублей). Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 11 653 рубля. Что касается страховых пенсий неработающим пенсионерам, то они будут проиндексированы на 6,3%.

Материнский капитал станет «капитальнее». Выплаты на первого ребёнка вырастут на 17,2 тысячи рублей и составят 483 881,83 рубля. На второго ребёнка семья получит не 616 617 рублей, как раньше, а 639 431,83 рубля. А в том случае, если она уже получила деньги за первенца, выплата составит 155 550 рублей.

Дифференцирована ставка НДФЛ

С 1 января в России устанавливается повышенная ставка НДФЛ в размере 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. До достижения этого порога доходы будут облагаться по ставке 13%. Если же человек получил доход, превышающий вышеуказанный порог, единовременно (например, продал квартиру или автомобиль), его повышенным налогом облагать не будут. Эта мера, по данным правительства, позволит пополнить бюджет по итогам 2021 года на 60 млрд рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №001 от 06.01.2021