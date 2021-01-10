В 2021 году Правительство России планирует внести в Госдуму 153 законопроекта

Утверждён план законопроектной деятельности Правительства России на 2021 год. Кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Опубликованный на сайте кабмина документ состоит из шести блоков:
- Создание условий для экономического роста
- Цифровизация и научно-техническое развитие
- Разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики
- Развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни
- Создание условий для сбалансированного регионального развития.
Самый большой блок касается повышения качества государственного управления.
Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.