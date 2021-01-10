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10 января 2021, 14:38

В 2021 году Правительство России планирует внести в Госдуму 153 законопроекта

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля

Утверждён план законопроектной деятельности Правительства России на 2021 год. Кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Опубликованный на сайте кабмина документ состоит из шести блоков:

  • Создание условий для экономического роста
  • Цифровизация и научно-техническое развитие
  • Разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики
  • Развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни
  • Создание условий для сбалансированного регионального развития.

Самый большой блок касается повышения качества государственного управления.

Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.

Областная газета Свердловской области

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