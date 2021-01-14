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14 января 2021, 18:00

Эксперты заявили, что Госдума в 2021 году может стать пятипартийной

выборы

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года. Фото: Галина Соловьева

Помимо четырёх парламентских партий в состав Госдумы, который будет сформирован по результатам выборов в сентябре этого года, может войти одна из трёх непарламентских партий – «Новые люди», «Яблоко» или Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Тезис, который неоднократно звучал в СМИ, подтвердили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ). На днях эксперты опубликовали на своём сайте прогноз о перспективах партий на выборах в 2021 году.

На презентации прогноза авторы исследования заявили, что результаты анализа – сугубо предварительные. В его основе – данные опросов ВЦИОМ и оценки экспертов. Действующие думские партии, по мнению экспертов, с высочайшей вероятностью смогут создать фракции в будущем составе Госдумы, если будут участвовать в выборах под уже существующими брендами.

– Вопросы вызывает лишь то, какой из партий достанется второе место в итоговом зачёте. За парламентское серебро сегодня с равным успехом могут побороться и КПРФ, и ЛДПР. А «Справедливая Россия» может выстрелить на идейном обновлении и усилении за счёт удачных слияний, – отмечает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

При этом «Новые люди», «Яблоко» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость имеют возможность получить один и более мандатов. Группа претендентов была сформирована на основе ключевых запросов в общественной повестке – таких, как социальная справедливость, политика в отношении пенсионеров и обновление в целом.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №5 от 15.01.2021
Областная газета Свердловской области
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