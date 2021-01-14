Эксперты заявили, что Госдума в 2021 году может стать пятипартийной

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года. Фото: Галина Соловьева

Помимо четырёх парламентских партий в состав Госдумы, который будет сформирован по результатам выборов в сентябре этого года, может войти одна из трёх непарламентских партий – «Новые люди», «Яблоко» или Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Тезис, который неоднократно звучал в СМИ, подтвердили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ). На днях эксперты опубликовали на своём сайте прогноз о перспективах партий на выборах в 2021 году.

На презентации прогноза авторы исследования заявили, что результаты анализа – сугубо предварительные. В его основе – данные опросов ВЦИОМ и оценки экспертов. Действующие думские партии, по мнению экспертов, с высочайшей вероятностью смогут создать фракции в будущем составе Госдумы, если будут участвовать в выборах под уже существующими брендами.

– Вопросы вызывает лишь то, какой из партий достанется второе место в итоговом зачёте. За парламентское серебро сегодня с равным успехом могут побороться и КПРФ, и ЛДПР. А «Справедливая Россия» может выстрелить на идейном обновлении и усилении за счёт удачных слияний, – отмечает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

При этом «Новые люди», «Яблоко» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость имеют возможность получить один и более мандатов. Группа претендентов была сформирована на основе ключевых запросов в общественной повестке – таких, как социальная справедливость, политика в отношении пенсионеров и обновление в целом.

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