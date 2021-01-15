Михаил Мишустин утвердил глав новых структурных подразделений аппарата Правительства

Всего Михаил Мишустин назначил семь глав новых департаментов. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении руководителей созданных структурных подразделений аппарата правительства. Всего он назначил семь глав новых департаментов.

Согласно информации на сайте кабмина, документом председатель правительства назначил следующих руководителей структурных подразделений:

Главой департамента регионального развития - бывшего замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина Василия Анохина ;

; Главой департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования - экс-начальника департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства Павла Степанова ;

; Главой департамента энергетики - гендиректора "Россетей" Павла Ливинского ;

; Главой департамента транспорта - бывшего статс-секретаря – заместителя гендиректора ОАО "РЖД" Анатолия Мещерякова ;

; Главой департамента промышленности - бывшего директора департамента промышленности, энергетики и транспорта правительства Кирилла Лысогорского ;

; Главой департамента строительства - экс-директора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства Максима Степанова ;

; Главой сводно-аналитического управления правительства - бывший замначальника аналитического управления Федеральной налоговой службы Александра Буряка.

Отмечается, что имена руководителей департаментов социального развития и здравоохранения объявят позже.

Напомним, 12 января Правительство России утвердило дополнительные параметры реформы государственного аппарата. Михаил Мишустин подписал документ, которым определяется предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

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