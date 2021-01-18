Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по включению Нагорного Карабаха в состав РФ

Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по включению Карабаха в состав РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Планов о включении Нагорного Карабаха в состав России нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По словам министра, вопрос статуса Нагорного Карабаха должен решаться между Арменией и Азербайджаном. При этом он отметил, что Россия готова помочь в поиске решения, которое поспособствует обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.

"Насчёт экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах состав РФ. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет", – передаёт слова Сергея Лаврова ТАСС.

Напомним, вооружённые столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались в конце сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

10 ноября Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали документ о полном прекращении огня. Согласно документу, Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых позициях и начать обмен военнопленными и телами. Позже министры обороны России и Турции договорились о создании центра по контролю за прекращением огня в регионе.

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