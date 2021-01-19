Вячеслав Володин призвал не допустить вмешательства США в выборы в Госдуму РФ

Вячеслав Володин указал на глубокий внутренний раскол американского общества. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин призвал сделать всё необходимое, чтобы не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Председатель нижней палаты парламента уверен, что «исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации» такие вмешательства будут.

Об этом Вячеслав Володин заявил 19 января на открытии весенней сессии Государственной думы. По словам председателя Госдумы, главная задача — чтобы выборы прошли «открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством».

«Необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов США и их союзники по НАТО», - сказал Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента также напомнил, что США всегда оправдывали своё вмешательство в дела других стран необходимостью внедрения высоких стандартов американской демократии и добавил, что «сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединённых Штатов Америки нет».

Вячеслав Володин указал на глубокий внутренний раскол американского общества и назвал американскую избирательную систему архаичной, отметив отсутствие открытости и неподконтрольность обществу.

Спикер Госдумы призвал защитить право граждан РФ избирать и быть избранными от посягательств со стороны иностранных государств.