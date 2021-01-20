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20 января 2021, 13:55

Сергей Миронов заявил о скором объединении "Справедливой России" ещё с двумя партиями

Фото: Александр Зайцев

Фото: Александр Зайцев

О слиянии "Справедливой России" и партий "Патриоты России" (лидер - Геннадий Семигин) и "За правду" (лидер - Захар Прилепин) сообщили сегодня федеральные СМИ со ссылкой на Сергея Миронова. Подробностей того, как технически произойдёт объединение пока нет, однако 21 января на заседании президиума "СР" этот вопрос будет обсуждаться.

Официального же подписания стоит ожидать к концу недели.

- Дело в том, что после длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении двух лет, принято решение о том, что в ближайшем будущем произойдет объединение трёх политических партий. Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей - это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду", - сказал приводит слова Миронова РИА "Новости".

К слову, по данным информагентства, лидер эсеров надеется сохранить кресло лидера. Возможное название новой партии после объединения - "Справедливая Россия - За правду". 

Областная газета Свердловской области

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