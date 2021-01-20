Бывший гендиректор "Россети Урал" станет вице-губернатором Санкт-Петербурга

Сергей Дрегваль будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного урегулирования в Санкт-Петербурге. Фото: с сайта "Россети Урал"

Заксобрание Санкт-Петербурга согласовало кандидатуру бывшего гендиректора "Россети Урал" Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора. Он будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного урегулирования.

"Дать согласие на назначение Сергея Георгиевича Дрегваля на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного урегулирования. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в документе на сайте Заксобрания.

Напомним, что Сергей Дрегваль возглавлял "Россети Урал" с 2014 года. В ноябре 2020 года стало известно, что он покидает компанию. Его место занял первый замгендиректора - главный инженер Владимир Болотин. Известно, что Сергей Дрегваль родился в 1971 году. Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г.) и Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г.).

Заксобрание Санкт-Петербурга также согласовало на посты вице-губернаторов Станислава Казарина (будет отвечать за решение вопросов информатизации и связи) и Бориса Пиотровского (отвечающего за решение вопросов культуры и спорта).